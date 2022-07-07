Джонсон признался, что очень ждет поединка между Оливейрой и Махачевым

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон (30-4) признался, что с нетерпением ждет поединка между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Исламом Махачевым (22-1).

«Бой Ислама с Чарльзом — один из самых ожидаемых боев. Я жду не дождусь, когда он состоится, — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Я большой поклонник обоих парней. Видел, как прогрессирует Чарльз, потому что он дрался в одном карде со мной. Теперь он лучший легковес в мире. Бой против Ислама будет сумасшедшим. Даже не просите меня давать прогноз на этот поединок. Это очень тяжело».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.