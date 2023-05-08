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Сегодня, 10:05

Деметриус Джонсон проконсультируется с Хабибом по поводу завершения карьеры

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) заявил, что свяжется с Юрайя Фейбером (35-11), Жоржем Сен-Пьером (26-2) и Хабибом Нурмагомедовым (29-0), чтобы узнать их мнение по поводу завершения карьеры.

«Я собираюсь поговорить со своими коллегами, с Юрайя Фейбером, я планирую связаться с Жоржем Сен-Пьером, с Хабибом Нурмагомедовым, — приводит слова Джонсона MMAFighting. — Я собираюсь поговорить с этими ребятами. Я спрошу: «Почему вы завершили карьеру?»

Эти парни могли продолжать драться. Сейчас мне 36 лет, и разве я хочу давать другим спортсменам возможность победить меня и пополнить свое наследие? Мне нужно многое переосмыслить».

Джонсон защитил титул One Championship, победив Адриано Мораеса (20-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая в Брумфилде, США.

Деметриус Джонсон
Жорж Сен-Пьер
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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