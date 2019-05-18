Дела Тухугова и А. Нурмагомедова о драке на UFC 229 будут пересмотрены

Атлетическая комиссия штата Невада на следующей неделе повторно рассмотрит дела об отстранении Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, информирует ESPN.

Атлетическая комиссия штата Невада наказала Тухугова и Абубакара Нурмагомедова 12-месячными дисквалификациями и штрафами в 25 тысяч долларов после потасовки на турнире UFC 229, на котором встречались российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион Конор Макгрегор.

Причина дисквалификации – неспортивное поведение после поединка. Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.