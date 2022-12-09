Ермеков прошел процедуру взвешивания перед боем с чемпионом лиги Хабиба

Боец из Казахстана Даурен Ермеков успешно уложился в лимит средней весовой категории перед поединком с Фаридуном Одиловым, показав на весах 83,95 кг.

Ермеков и Одилов возглавят турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 51, который пройдет 10 декабря в Атырау (Казахстан).

Действующим чемпионом организации в среднем весе является Одилов, тогда как Ермекову принадлежит пояс временного чемпиона.

Согласно Sherdog, на счету Одилова 14 побед, 2 поражения и 2 ничьи, у Ермекова — 17 побед и 5 поражений.