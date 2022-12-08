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Сегодня, 23:05

Василевский — о Шлеменко: «Чемпион Bellator и 70 боев? Большинство из них было с мешками»

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Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский назвал соотечественника Александра Шлеменко высокомерным бойцом. По мнению 34-летнего спортсмена, «Шторм» (прозвище Шлеменко) не сделал ничего великого.

«Александр — великий боец? Он не великий боец. Он высокомерный боец. Это разные вещи. Толе он говорил, что якобы он проложил ему дорогу на вершину Bellator. Это же бред! Мне он говорил: «Я тебе в жизни хотел помочь...». С какого перепуга он хотел мне помочь?! Где и когда? С какого перепуга он проложил Анатолию Токову дорогу?! Этот человек сам все сделал, и Федор ему помогал. Зачем Александр приписывает себе все эти истории? Я вот — 6-кратный чемпион мира по боевому самбо. А он? Чемпион Bellator? Он ничего великого не сделал. Провел 70 боев? Большинство из них было с мешками, а некоторым он еще и проиграл», — приводит слова Василевского Sport24.

На счету 38-летнего Шлеменко в ММА 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и 1 бой был признан несостоявшимся. 3 декабря в Екатеринбурге Шлеменко проиграл Магомеду Исмаилову единогласным решением судей на турнире RCC 13.

У 34-летнего Василевского — 36 побед и 9 поражений в ММА. 17 февраля россиянин победил Ислама Жангоразова на Hardcore FC 22.

Александр Шлеменко и&nbsp;Магомед Исмаилов. Исмаилов перебил Шлеменко в стойке и показал кардио. Шторм нацелен на реванш
Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-12-08-vasilevskiy-o-shlemenko-on-ne-velikiy-boyets-a-vysokomernyy-70-boyev-bolshinstvo-iz-nikh-bylo-s-meshkami
Александр Шлеменко
ММА
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