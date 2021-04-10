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Даррен Тилл высмеял Стерлинга

09:22
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Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе, ныне 4-й номер легкого веса Даррен Тилл опубликовал новый пост в Instagram.

Тилл выложил видео с симуляцией во время футбольного матча, а также фото Алджамейна Стерлинга как номинанта церемонии Оскар на звание лучшего актера.

«Этот парень дал Стерлингу заработать деньги», — написал Тилл.

Стерлинг и Петр Ян провели поединок в марте в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой остановили в 4-м раунде после того, как россиянин нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это Петра дисквалифицировали, лишив его титула UFC в легчайшем весе.

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