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Бэйдер победил Мачиду на турнире Bellator 256 и вышел в полуфинал Гран-при полутяжеловесов

09:14

Американец Райан Бэйдер победил бразильца Лиото Мачиду в главном поединке турнира Bellator 256.

Бой длился 5 раундов по 5 минут, Бэйдер одержал победу единогласным решением судей (49-45, 49-45, 49-46).

На счету 37-летнего Бэйдера 28 побед и 6 поражений в ММА, у 42-летнего Мачиды 26 побед и 11 поражений. Бэйдер вышел в полуфинал Гран-при полутяжеловесов.

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