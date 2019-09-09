Дана Уайт считает, что Хабиб близок к статусу лучшего бойца в истории

Президент UFC Дана Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов скоро может стать лучшим бойцом ММА в истории. Ранее Хабиб защитил свой титул чемпиона в легком весе, победив Дастина Порье.

— Он выглядел невероятно, — цитирует Уайта MMAJunkie. — Он невероятно доминировал, хотя был некоторый драматизм, когда он чуть не попался в гильотину. Многие бы не выбрались из нее, но Хабиб настолько хорош, что смог сделать это. Хабиб — особенный. Я считаю, что он в паре поединков от потенциального статуса лучшего бойца всех времен. Так долго оставаться непобежденным после стольких боев, особенно в этом дивизионе... У него особенная карьера.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде в главном поединке UFC 242.