Дана Уайт предложил Макгрегору провести бой с Порье

UFC предложил ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору и американцу Дастину Порье провести поединок друг против друга. Об этом заявил президент промоушена Дана Уайт.

Dana White says UFC offered McGregor and Poirier the rematch ? pic.twitter.com/5IF68WEgXJ — ESPN MMA (@espnmma) September 30, 2020

«Мы предложили Дастину и Конору бой, и мы ждем ответа от них обоих», — цитирует Уайта ESPN со ссылкой на Spinnin Blackfist.

Ранее Конор сообщил о намерении сразиться по правилам бокса с филиппинцем Мэнни Пакиао, а 12 декабря провести бой по правилам ММА с Дастином Порье — не в UFC.

32-летний Макргегор провел 26 боев в ММА и одержал 22 победы (19 нокаутов) при четырех поражениях. Ранее он заявлял о завершении карьеры. Выступал в легком, полулегком и среднем весе. 31-летний Порье, выступающий в легком весе, одержал 26 побед (13 нокаутов) при шести поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся.

27 сентября 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье.