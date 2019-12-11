Глава UFC Дана Уайт заявил, что поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона состоится в следующем году.

— Договоренность есть, поединок (Нурмагомедова и Фергюсона — прим. «СЭ») будет, — цитирует Уайта TalkSport. — Есть догворенность по бою Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Если Конор и Хабиб смогут победить, мы подумаем о реванше между ними.

В своем последнем поединке Хабиб победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.