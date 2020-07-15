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Дана Уайт: «Не думаю, что бой Хабиба с Гэтжи сорвется. Хабиб свяжется со мной, когда будет готов»

14:45

Президент UFC Дана Уайт заявил, что считает возможным проведение боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в сентябре, несмотря на то, что 3 июля скончался отец Нурмагомедова, Абдулманап.

— Не думаю, что бой Хабиба с Гэтжи сорвется, — цитирует Essentially Sports Уайта. — Я жду сигналов от Хабиба. Сейчас я его не трогаю, он скорбит. Он выйдет на связь, когда будет готов сам. Я связывался с ним в день смерти его отца, с тех пор от него не было новостей.

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