Дана Уайт: «Мы поймали немало ребят, которые воруют наши трансляции. Они плачут и умоляют не судить их»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о борьбе промоушена с пиратством.

«UFC очень активно борется с пиратами. И мне забавно, как все эти воры храбрятся в интернете, и как они ведут потом, когда их поймают. Мы уже поймали немало таких ребят, и знаете, как они себя ведут? Они плачут. Они реально плачут и умоляют не судить их.

Я хочу сказать, что мы сделали гигантский рывок в борьбе с пиратством, и мы будем ловить этих ребят дальше. И я хочу видеть, как они будут реветь и умолять нас. Я хочу посмотреть, насколько они стойкие ребята.

Если ты воруешь контент, ты преступник. Ты преступник. Это как эти ребята в комментариях инстаграма. Они пишут там: «Напиши мне в личку». Ты пишешь, и они воруют твои данные, номер твоего банковского счета и так далее... Это преступники. Подонки и преступники", — сказал Уайт в интервью The MacLife.