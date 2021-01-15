Дана Уайт: «Хабибу придется отказаться от титула UFC, если он хочет драться с Сен-Пьером»

Президент UFC Дана Уайт в интервью UFC Arabia прокомментировал возможное возобновление бойцовской карьеры чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В пятницу в Абу-Даби состоялась встреча между Уайтом и Нурмагомедовым. Ее результаты пока неизвестны. Президент UFC дал интервью UFC Arabia до этой встречи.

«Думаю, что если Хабиб хочет сразиться с Жоржем Сень-Пьером, то нужно заставить его [Хабиба] отказаться от титула», — сказал Уайт. 40-летний Сен-Пьер — бывший чемпион в полусреднем и среднем весах, последний бой он провел в 2017 году.

«Нас ждет очень легкий разговор. Просто «да» или «нет», — отметил Уайт. — Не составит туда организовать бой с Конором Макгрегором, если тот победит [Дастина Порье]. Еще есть Чарльз Оливейра. Есть парни, которые устраивают хорошие бои ... бои, которые имеют для него смысл. Это просто зависит от того, где у него голова и что он хочет делать».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры 24 октября после победы над Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед, 0 поражений.