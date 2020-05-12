Дана Уайт: «Хабиб и Гэтжи подерутся летом на Бойцовском острове»

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой между чемпиона легкого веса Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи может пройти уже этим летом.

— Ждем, что Хабиб и Гэтжи подерутся летом, — приводит ESPN слова Уайта. — Не знаю, будет ли это первым турниром на Борцовском острове, но поединок пройдет там. Только если ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю.

На UFC 249 Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде