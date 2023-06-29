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Дамир Исмагулов: «Готов поиграться с Гэтжи, как с котенком»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в легком весе казахстанец Дамир Исмагулов (24-2) рассказал, с кем бы он хотел подраться после боя с Грантом Доусоном (19-1).

«В случае своей победы над Доусоном я хотел бы подраться с Гэтжи. Его считают самым опасным ударником в легком дивизионе, он говорит, что он гангстер. Но я готов поиграться с ним, как с котенком. Он узнает казахскую школу бокса, увидит ее, но не увидит удары, поэтому это легкий бой для меня», — сказал Исмагулов на пресс-конференции UFC.

Исмагулов проведет следующий бой против 15-го номера рейтинга Гранта Доусона (19-1) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

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