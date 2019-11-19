Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему его сын не выходит на бои с российским флагом.

— Хабиба постоянно обвиняют в том, что он не выходит с российским знаменем. Что вы об этом думаете?

— Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан — это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз, как россиян, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью «Мир 24».

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке он победил Дастина Порье.