Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Дагестан — это Россия». Отец Хабиба объяснил, почему его сын выходит на поединки без флага РФ

11:57
Теги:

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему его сын не выходит на бои с российским флагом.

— Хабиба постоянно обвиняют в том, что он не выходит с российским знаменем. Что вы об этом думаете?

— Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан — это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз, как россиян, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью «Мир 24».

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке он победил Дастина Порье.

Дополнительная информация

https://mir24.tv/articles/16386440/abdulmanap-nurmagomedov-o-syne-chempione-konore-i-mnogozhenstve-eksklyuziv

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир