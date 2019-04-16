Дацик поставил весь гонорар за бой с Тарасовым на свою победу

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик в интервью "СЭ" рассказал, как распорядился гонораром за бой с блогером Артемом Тарасовым.

– Какой у вас гонорар за бой?

– Ох, сейчас будут разборки... Что-то там Амиран (Сардаров, один из организаторов боя. – Прим. "СЭ") замутил с Тарасовым, я понятия не имею. Амиран говорит, что поставил на меня, но почему-то он платил Тарасову... У нас есть движение с Яшей (Яков Летов, еще один из организаторов боя. – Прим. "СЭ"). Нас решили кинуть с этим тотализатором... Рано или поздно они свое получат!

– Но вам-то выплатили деньги?

– Мы с Яшей все поставили на тотализатор.

– Это как? У вас же есть гарантированный гонорар...

– Мы его поставили на мою победу.

– Как так-то?

– (Смеется.) Не ссы, мы свое получим. И в десятикратном размере! Мы культурные люди, но наш поезд всегда на запасном пути.

– Куда теперь отдыхать поедете? Вы же собирались.

– Завтра поеду в суд к Янке Абрамовой. Я же ее защищаю. Потом к маме моей. А затем – если успеем сделать визу, то в Испанию, если нет, то куда-нибудь еще на юг.

Полностью интервью Дацика – здесь