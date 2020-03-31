«Чувствовал, что могут убить». Таджикский боец ММА рассказал, как его ограбили в Москве

Таджикский боец ММА Лоик Раджабов в интервью «СЭ» рассказал об истории, которая приключилась с ним в 2014 году, когда он жил в Москве и работал таксистом. У Раджабова отняли машину и деньги, а самого запихнули в багажник и повезли в неизвестном ему направлении.

— Смотрю — трое голосуют, — говорит Раджабов. — Остановился. Они попросили отвезти их в Подмосковье. Договорились о цене, поехали. Я начал чувствовать, что здесь что-то не то. Они вели меня куда-то, где я никогда не был, там было очень темно. Я доехал до одного места, до тупика. Они-то знали, куда меня везти. Один приставил ко мне пистолет, другой — нож. Обыскали меня, искали деньги. Спрашивали, что у меня есть. Забрали телефон, мелочь какую-то, приставили к затылку пистолет, а затем засунули в багажник. Мы ехали по неровной дороге, они не могли из-за этого сильно разогнаться. Я, лежа в багажнике, думал: «Если я так буду сидеть, то Бог знает, куда они меня привезут и что со мной сделают». Нашел в багажнике трос, дернул его, багажник открылся, и я выбросился оттуда. Было темно, из-за этого они ничего не заметили. Отделался небольшими царапинами.

— Этих людей нашли?

— Нет. Было темно, не знаю, сколько времени было. Добрался на попутной машине до МКАД, оттуда доехал до дома. Потом написал заявление в полицию, так как не хотел, чтобы на меня что-то повесили, если они на моей машине кого-то ограбят. Машину потом не нашли. Я где-то месяц ждал новостей, но так ничего и не случилось. Вернулся на родину.

— Вы думали, что они хотели вас убить, когда оказались в багажнике?

— Чувствовал что-то такое. Я подумал, что если продолжу так сидеть, то неизвестно, что со мной случится. Просто в руку попался трос, дернул так сильно, что открылся багажник.

— На что жили в последующий месяц в Москве?

— У меня были друзья, в Москве много таджиков. Просто ждал новостей о машине, но ничего не произошло. Вернулся домой.

На счету 29-летнего Раджабова — 13 побед, 2 поражения и 1 ничья в ММА. В 2019 году он дошел до финала Гран-при PFL в легком весе. (Илья Андреев)