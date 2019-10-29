«Что-то ты не то бубнишь». Однорукий боец из России обратился к Макгрегору

Боец ММА Александр Карапетян заявил, что «с удовольствием» ударил бы бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ирландец на прошлой неделе на пресс-конференции в Москве оскорбительно высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова и жителей Дагестана.

— Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время, — написал Карапетян в Instagram.

Карапетян проживает в Новосбириске. В 18 лет из-за тяжелой болезни лишился части левой руки.