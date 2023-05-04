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Сегодня, 07:25

Чейл Соннен похвалил Камару Усмана за вызов на бой Хамзата Чимаева

Давид Хачатрян
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Камару Усман.
Фото Reuters

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что наследие бойца зависит от уровня его оппозиции.

«Чемпион! Когда мы говорим о наследии, мы имеем ввиду то, как фанаты будут вспоминать тебя в будущем. Вот как создаются легенды», — написал Соннен в Twitter, комментируя интервью Камару Усмана (20-3), на котором он бросил вызов Хамзату Чимаеву (12-0).

Усман в прошлом бою ?проиграл Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
Чейл Соннен
UFC
ММА
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