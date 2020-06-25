«Через минуту понял, что совершил большую ошибку». Минаков рассказал о дебюте в ММА

Российский боец Bellator Виталий Минаков рассказал в интервью «СЭ» о том, как в 2010 году перешел в ММА.

Минаков — четырехкратный чемпион мира по самбо в весовой категории свыше 100 кг (2008, 2009, 2010, 2011). Первый бой в ММА он провел 10 апреля 2010 года на турнире М-1 Selection, победив в первом раунде болевым приемом Руслана Кабдуллина.

— Перешел в ММА совершенно случайно, — сказал Минаков. — Находился на сборах в городе Кстово Нижегородской области. Общался там с ребятами-самбистами, которые практиковали ММА. Сидели, ужинали, чай пили. Это были ребята тренера Алексея Чугриева. Мы обсуждали создание какой-то лиги или клуба «Самбо-70», и я необдуманно ляпнул, что хочу попробовать в ММА. Прошло около недели или чуть больше, я приехал домой, регистрировал машину, суета, очередь, толкучка. Вдруг звонок от Чугриева. Он говорит: «Помнишь, общались?» Я ему: «Да-да», а сам параллельно еще с кем-то разговариваю. Он сообщил, что есть возможность выступить в составе такого-то клуба, такого-то числа. Я ему: «Да-да, я тебе потом перезвоню». Согласился, хотя услышал примерно половину из того, что он мне сказал. Перезвонил — а он меня уже включил в заявку. Ну, думаю, буду готовиться. До турнира оставалось не так много времени, две-три недели. Я приехал в Кстово за неделю до соревнований, впервые в жизни там перчатки на руки надел, мне подержали лапы. Через минуту понял, что совершил большую ошибку, когда согласился. Навыков в ударной технике у меня не было совершенно никаких, плюс я тогда много занимался с железом, из-за чего был скован, зажат, руки быстро уставали. Два-три удара делал — и руки не поднимались, а на следующий день так вообще. Больше до боя перчатки не надевал.

— Провел тогда бой, навсегда его запомнил, — отметил боец. — Было страшное психологическое напряжение. Был крайний бой турнира, решающий. Я вышел — ко мне повышенное внимание, камеры, журналисты. Помню, у меня спросили: «Как вы провели болевой прием?». А я стою и не могу вспомнить, выиграл я или проиграл. Настолько большим был психологический стресс. После этого появилось много внимания прессы, журналистов. Второй бой предложили спустя незначительное время. На коротком уведомлении, где-то за неделю до поединка. Уже не помню, с кем тогда дрался. Кажется, с Виталием Яловенко...

На счету Минакова 22 победы и 1 поражение в ММА. Он был чемпионом Bellator в тяжелом весе (2013 — 2016). (Илья Андреев)