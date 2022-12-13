Майкл Чендлер: «В UFC заинтересованы в моем поединке с Макгрегором»

36-летний легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) уверен, что в будущем он обязательно подерется с бывшим двойным чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6).

«Получил ли я ответ от Конора? Пока нет, — отметил Чендлер в Walk On Wisdom. — Но это бой, в котором заинтересованы в UFC. Я думаю исходя из его реакции в прошлом, и Конор заинтересован в поединке со мной.

Мне кажется, что не должно быть никаких сомнений в том, что рано или поздно мы с ним подеремся в октагоне. Не знаю, подерусь ли я с ним в следующем бою, но в будущем наши пути обязательно пересекутся».

Чендлер проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Порье 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.