Чемпион мира по борьбе заявил, что готов выйти против Хабиба

Американец Кайл Дэйк двукратный чемпион мира по борьбе в весовой категории до 79 кг бросил вызов российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Он хочет провести схватку с ним по правилам борьбы.

— Если Хабиб хочет выйти на борцовский мат, я полностью за, — цитирует американца The Fight Library.

Также Дэйк отметил, что был бы не против выйти против знаменитого российского борца, трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, если бы была такая возможность.

— Я хотел бы бороться с Дэйвом Шульцем или Бусайваром Сайтиевым. Оба обладают великолепным мастерством, и мне было бы интересно увидеть, как я смогу противостоять им, — сказал спортсмен.

26 мая 2009 года Бувайсар Сайтиев заявил о завершении своей спортивной карьеры. В 2016 году он стал депутатом Госдумы. Хабиб Нурмагомедов в последнем поединке победил Дастина Порье.