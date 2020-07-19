Царукян единогласным решением судей победил Рамоса на UFC Fight Night 172

Россиянин Арман Царукян на UFC Fight Night 172 победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. Встреча состоялась в легком весе. Турнир проходит в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

На счету 23-летнего Царукяна 15 побед и 2 поражения в ММА. В UFC он выиграл второй бой из трех. У 33-летнего Рамоса 10 побед и 4 поражения в ММА.

Молдаванин Сергей Спивак (11-2) большинством голосов победил бразильца Карлоса Фелипе (8-1) — 29-27, 29-27, 28-28. Их бой состоялся в тяжелом весе.

Турнир UFC на Бойцовском острове 19 июля: расписание и прямая трансляция