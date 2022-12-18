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Сегодня, 05:12

Царукян единогласным решением судей победил Исмагулова на UFC Fight Night 216

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Арман Царукян в со-главном поединке UFC Fight Night 216 победил Дамира Исмагулова из Казахстана.

Поединок в легком весе завершился победой Царукяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

На счету 26-летнего Царукяна 19 побед и три поражения, у 31-летнего Исмагулова 24 победы при двух поражениях.

В главном поединке вечера, который проходит в Лас-Вегасе, встретятся американцы Джаред Каннонье и Шон Стриклэнд.

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