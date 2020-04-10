Бывший тренер Емельяненко раскрыл причину появления прозвища Последний император

Знаменитый боец Федор Емельяненко получил прозвище Последний император, так как стал последним победителем крупного турнира промоушена Rings в абсолютной весовой категории. Об этом «СЭ» рассказал бывший тренер и менеджер команды Russian Top Team Николай Питьков.

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— Мы же выступали в RINGS, а там победителей чемпионатов называли «императором», надевали лавровый венок как у Юлия Цезаря, — отметил Питьков. — Все это было у Ногейры или Волк-хана. А Федор стал последним чемпионом. Ну и заодно Последним императором. RINGS уже загибался.

Емельяненко выступал за Russian Top Team с 2000 по 2003 год. В 2001 году он стал победителем турнира Rings World Class, а в 2002-м — Rings Kings of Kings. Rings Kings of Kings — последний крупный турнир Rings. Промоушен проиграл конкуренцию Pride и прекратил деятельность на территории Японии (возобновил в 2008 году). Емельяненко перешел в Pride, где в 2003 году стал чемпионом в тяжелом весе.

Сейчас на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. Он выступает в американской лиге Bellator. (Илья Андреев)