«В этом году я выиграю титул». Доминик Круз назвал возможных следующих соперников

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) уверен, что в этом или следующем году он вернет себе звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я готов вернуться в клетку. Я пашу на тренировках, — сказал Круз в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Я просто-напросто хочу встретиться с тем, кто выше меня в рейтинге. Я заслуживаю этого. Я вернусь в клетку в этом году и завоюю титул. Если в этом году не получится подраться за титул, тогда это произойдет в следующем».

Кроме того, Круз сообщил, что недоволен тем, что бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) пытается выбить себе бой за титул.

«Я должен получить шанс, потому что я побеждаю, — отметил Круз. — Сейчас люди, которые больше года не тестировались в USADA, пытаются добиться боя за титул. Как это вообще возможно? В этом нет никакого смысла. Единственные, кто может просить титульный бой, — это бойцы, активно побеждающие в октагоне. Если ты не был активен, то, пожалуйста, иди в конец очереди».

Также Круз признался, кого из бойцов он хочет видеть своим следующим соперником.

«Я хочу двигаться вверх. Дайте мне кого-нибудь из первой пятерки рейтинга. Дайте мне Альдо, Петра Яна, Стерлинга. Можно провести матч-реванш против Сехудо. Мне все равно. Я готов стать первым, с кем он столкнется по возвращении в UFC», — добавил он.

Круз идет на серии из двух побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада.