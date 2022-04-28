Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:15

«В этом году я выиграю титул». Доминик Круз назвал возможных следующих соперников

Доминик Круз назвал возможных следующих соперников
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) уверен, что в этом или следующем году он вернет себе звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я готов вернуться в клетку. Я пашу на тренировках, — сказал Круз в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Я просто-напросто хочу встретиться с тем, кто выше меня в рейтинге. Я заслуживаю этого. Я вернусь в клетку в этом году и завоюю титул. Если в этом году не получится подраться за титул, тогда это произойдет в следующем».

Кроме того, Круз сообщил, что недоволен тем, что бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) пытается выбить себе бой за титул.

«Я должен получить шанс, потому что я побеждаю, — отметил Круз. — Сейчас люди, которые больше года не тестировались в USADA, пытаются добиться боя за титул. Как это вообще возможно? В этом нет никакого смысла. Единственные, кто может просить титульный бой, — это бойцы, активно побеждающие в октагоне. Если ты не был активен, то, пожалуйста, иди в конец очереди».

Также Круз признался, кого из бойцов он хочет видеть своим следующим соперником.

«Я хочу двигаться вверх. Дайте мне кого-нибудь из первой пятерки рейтинга. Дайте мне Альдо, Петра Яна, Стерлинга. Можно провести матч-реванш против Сехудо. Мне все равно. Я готов стать первым, с кем он столкнется по возвращении в UFC», — добавил он.

Круз идет на серии из двух побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада.

UFC
0
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макс Топор бросил в Большого Папу пачку пельменей на битве взглядов

«Я буду молиться, чтобы Хамзат сделал правильный выбор». Доминик Круз дал совет Чимаеву
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости