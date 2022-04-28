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Сегодня, 16:53

Макс Топор бросил в Большого Папу пачку пельменей на битве взглядов

Давид Хачатрян
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Максим Щербаков по прозвищу «Топор» вышел на взвешивание и битву взглядов перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с пачкой пельменей.

Во время битвы взглядов с Денисом «Большим Папой» Вильдановым Топор бросил в оппонента пачку пельменей, после чего Вильданов оттолкнул Топора и тот упал.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

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