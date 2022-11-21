Хабиб: «Суши или вареники? Ни то ни другое. Хинкал»
Хабиб Нурмагомедов в блиц-викторине на встрече в Торонто сделал выбор между суши и варениками
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в блиц-викторине на встрече в Торонто сделал выбор между суши и варениками.
— Лето или зима?
— Лето. Вчера было очень холодно [в Канаде].
— Суши или... не знаю, как правильно это произносить... или вареники?
— Ни суши, ни вареники. Хинкал. Дагестанская еда. Хинкал.
Хабиб завершил карьеру бойца в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжа на UFC 254 в Абу-Даби.
Новости