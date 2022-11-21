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Хабиб: «Суши или вареники? Ни то ни другое. Хинкал»

Хабиб Нурмагомедов в блиц-викторине на встрече в Торонто сделал выбор между суши и варениками
Отдел единоборств «СЭ»
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в блиц-викторине на встрече в Торонто сделал выбор между суши и варениками.

— Лето или зима?

— Лето. Вчера было очень холодно [в Канаде].

— Суши или... не знаю, как правильно это произносить... или вареники?

— Ни суши, ни вареники. Хинкал. Дагестанская еда. Хинкал.

Хабиб завершил карьеру бойца в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжа на UFC 254 в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов
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