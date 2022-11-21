Немков дал прогноз на поединок Анкалаева и Блаховича

Чемпион Bellator Вадим Немков поделился ожиданиями от боя Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича в турнире UFC 282.

«Я думаю, Магомед выиграет решением, не будет особо рисковать. Будет передвигаться одиночные, двойки кидать. Борьбы, я думаю, будет мало, бой будет проходить больше в стойке», — сказал Немков в разговоре с «СЭ».

Анкалаев проведет с Блаховичем поединок 10 декабря в турнире UFC 282. Бой станет со-главным событием вечера, в главном бою Иржи Прохазка встретится с Гловером Тейшейрой.