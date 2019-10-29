Бывший чемпион России по боксу назвал Тактарова двуличной гиеной

Бывший чемпион России Ханлар Азизов рассказал о своем отношении к Олег Тактарову. Он раскритиковал бывшего бойца смешанных единоборств, который выступил с поддержкой в адрес Конора Макгрегора.

— Олег всея Руси, я тебя поддерживал и даже в историю тебя выкладывал ради этого. Потом многие мои земляки писали, что ты лицемерный человек, а я все-таки защищал тебя. Но твоя публикация меня, как дагестанца, сильно задела. Пересмотрев всю твою страницу, я сделал для себя вывод, что ты двуличный человек, — написал Азизов в Instagram.

Большая часть страны с трудом визуально распознает мсье Тактарова. А подробности судьбы его и его предков уж тем более, отчего всю его оду о родичах — бруталах и скулодробительных бросках «в Бразилию» отважного богатыря из Сарова можно отнести к болезненным последствиям его травм на ринге. Совсем немногие из советских граждан знают стареющего и находящегося в забвении псевдосамурая Олежку с мертвой, околоспортивной репутацией. Пусто глупо и смешно для, в общем-то, взрослого мужика, пытающегося напомнить о себе эдаким цеплянием Нурмагомедова.

Олежка! Ты старый и тупой подлец. Сначала ты вонял о том, как «горцы прячутся в горах в случае опасности», но потом, как истинный лицемер, поехал к «трусам» в гости в горы. Сейчас, когда индекс упоминаемости о тебе вовсе принял отрицательное значение, ты вцепился в потные труселя Макгрегора, чтобы помахать их вонью и привлечь к себе внимание. Всячески превознося себя, выпячивая свое смердящее нутро.

Паршивая у тебя генетика я тебе скажу, потому как ты, как трусливая гиена, кусаешь через интернет то, чего достать зубами не сможешь. До нас, до горцев, тебе и подобным шакалам никогда не подняться. Поэтому ваш удел сливать свой гной в интернет. Ты никогда не был порядочным и уже им не станешь. Ты как двуличная гиена, заходишь издалека, начинаешь сравнивать, бросать двусмысленные фразы. Был бы ты мужчиной, сказал бы откровенно: «Я вас презираю, недолюбливаю», — и указал бы за что. А пустых, неподкрепленных слов на ветер бросать не надо. За каждым словом мужчины должно стоять действие или факт, но за тобой, к сожалению, этого не наблюдается...