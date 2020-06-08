«Буду ждать, чтобы снова тебя наказать». Мейвезер посмеялся над решением Макгрегора снова завершить карьеру

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер отреагировал на слова Конора Макгрегора о том, что ирландец хочет завершить карьеру.

— Если я не ошибаюсь, ты сказал Майку Тайсону, что побьешь меня, если мы подеремся еще раз? А теперь ты сдаешься! — написал Мейвезер в комментариях в Instagram Макгрегора. — Я думал, что ты хотел победить лучшего. Если надумаешь вернуться, я буду ждать, чтобы снова тебя наказать.

Floyd Mayweather just dropped this comment on Conor McGregor's Instagram post ? pic.twitter.com/wuDp1Hqait — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) June 8, 2020

В августе 2017 года Мейвезер провел бой с Макгрегором по правилам бокса. Флойд одержал победу над Конором техническим нокаутом в десятом раунде. После поединка с ирландцем Мейвезер не участвовал в боях.