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15 мая, 12:21

Бразильский боец MMA погиб в ходе перестрелки с полицией

Давид Хачатрян
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Мауро Шоле.
Фото Соцсети

34-летний бразильский боец Мауро Шоле (13-9) был застрелен сотрудниками полиции в Порту-Алегри, Бразилия, сообщает Marca. Также пострадала его девушка и сотрудник полиции.

Инцидент произошел около полуночи. Шоле поссорился с полицейским, который на тот момент был не на службе, выхватил пистолет и выстрелил стражу порядка в пах. Полицейский был прооперирован, его жизни ничто не угрожает.

Прибывшие на помощь сотрудники полиции обнаружили Шоле покидающим бар на Mercedes-Benz C 250. Боец выстрелил в полицейских, однако в ответ был ранен в спину. Тем не менее Шоле доехал на автомобиле до другой улицы, где врезался в Fiat Palio.

Спортсмен, имевший судимости за нанесение телесных повреждений, организацию преступного сообщества и использование поддельных документов, не смог оказать сопротивления и скончался на месте.

Его спутница, имеющая судимости за подделку документов, мошенничество и угрозы жизни, была дважды ранена в живот. Ей была сделана операция в больнице, где она сейчас находится в стабильном состоянии.

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