UFC on ABC 3: результаты всех боев турнира

В Элмонте завершился турнир UFC on ABC 3, в главном бою которого Яир Родригес (14-2) победил Брайана Ортегу (15-3) техническим нокаутом в первом раунде.

Приводим результаты всех боев турнира.

Полулегкий вес: Яир Родригес (Мексика) победил Брайана Ортегу (США) — ТКО, 1-й раунд.

Минимальный вес: Аманда Лемос (Бразилия) победила Мишель Уотерсон (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полусредний вес: Ли Цзинлян (Китай) победил Муслима Салихова (Россия) — ТКО, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл (США) победил Су Мудаерджи (Китай) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Шейн Бургос (США) победил Шарля Журдена (Канада) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Лорен Мерфи (США) победила Мишу Тейт (США) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Далча Лунгиамбула (США) победил Пунахеле Сориано (ЮАР) — КО, 2-й раунд.

Легчайший вес: Рикки Саймон (США) победил Джэка Шора (Уэльс) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Билл Алгео (США) победил Херберт Бернса (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Дастин Джейкоби (США) победил Да Ун Юнга (Южная Корея) — КО, 1-й раунд.

Средний вес: Дастин Штольцфус (США) победил Дуайта Гранта (США) — Единогласное решение судей.

Минимальный вес: Эмили Дукот (США) победила Джессику Пенн (США) — Единогласное решение судей.