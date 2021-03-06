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Бой Тухугова в UFС отменен

08:26
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Поединок между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Рикардо Рамосом в рамках турнира UFC Vegas 21 отменен, сообщает ТАСС.

По информации источника, у 30-летнего россиянина возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он не сможет провести бой.

На счету Тухугова 19 побед, 5 поражений и 1 ничья в ММА. У 25-летнего Рамоса 14 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен был состояться 14 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10847971

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