Бой Тухугова в UFС отменен
08:26
Поединок между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Рикардо Рамосом в рамках турнира UFC Vegas 21 отменен, сообщает ТАСС.
По информации источника, у 30-летнего россиянина возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он не сможет провести бой.
На счету Тухугова 19 побед, 5 поражений и 1 ничья в ММА. У 25-летнего Рамоса 14 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен был состояться 14 марта.
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