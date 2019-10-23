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Бой Магомедшарипова и Каттара станет главным на турнире UFC в Москве

14:34
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Поединки российских бойцов ММА Александра Волкова и Забита Магомедшарипова поменяли местами на турнире UFC в Москве. Об этом сообщили в команде Волкова.

— Бой Александра сдвинули, — цитирует представителя россиянина ТАСС. Таким образом, главным на турнире станет поединок Забита Магомедшарипова против американца Кэлвина Каттара.

Ранее планировалось, что главным событием вечера будет бой Волкова и бразильца Жуниора Дос Сантоса. Позднее стало известно, что бразилец отказался от участия из-за проблем со здоровьем. Его заменит американец Грег Харди.

Турнир UFC пройдет в Москве 9 ноября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7035003

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