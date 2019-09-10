Бой Хандожко с Перейрой отменяется: россиянина не пустят в Канаду из-за визы

Бой россиянина Сергея Хандожко и бразильца Мишела Перейры не состоится. Поединок должен был пройти в рамках вечера боев UFC Fight Night 158 в Ванкувере. Однако Хандожко не попадет в Канаду из-за проблем с визой.

«К сожалению, из-за вопросов с визой бой отменяется. Мы до последнего боролись, пытались что-то решить, но, к сожалению, не успеваем.

Очень жаль, много сил потрачено на подготовку. Но ничего, боев будет еще очень много.

Будет время подготовиться к следующему бою еще лучше. От нас ничего не зависело. Ждем новых вызовов. Как будет информация, сразу ее выложим", — сказал Кандожко в видео, опубликованном в сториз Instagram.

Хандожко провел в смешанных единоборствах 32 поединка, победил в 26 (11 нокаутом), 5 раз потерпел поражение и 1 свел вничью.