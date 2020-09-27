Бой Чимаева и Томпсона может возглавить турнир UFC 19 декабря

Бой между Хамзатом Чимаевым и американцем Стивеном Томпсоном может возглавить турнир UFC, который пройдет 19 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Globo Esporte.

Журналист ESPN Ариэль Хельвани в Twitter подтвердил, что у UFC есть намерение устроить такой поединок. «Но я только что говорил со Стивеном, и он говорит, что этот бой еще не утвержден и ему неинтересен. Он бы хотел более высокорейтингового соперника — Леона Эдвардса или Хорхе Масвидаля», — написал Хельвани.

На счету 26-летнего Чимаева 9 побед в 9 боях в ММА (3-0 UFC). Он родился в Чечне, но представляет не Россию, а Швецию, где живет с 19 лет. У 37-летнего Томпсона 15 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА (10-4-1 UFC).