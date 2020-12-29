Бой Чимаева и Эдвардса снова отменен

Бой UFC между британцем Леоном Эдвардсом и представляющим Швецию Хамзатом Чимаевым вновь отменен, информирует Frontkick. Причины отмена не называются.

Поединок был запланирован на 20 января.

Этот поединок должен был пройти еще 19 декабря на UFC Вегас 17, однако был отменен, так как Эдвардс заразился коронавирусом.

26-летний Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В UFC он провел три поединка, во всех одержав победы. В последнем бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна. В рейтинге полусреднего веса он занимает 15-е место.

29-летний Эдвардс в предыдущем поединке победил Рафаэля дос Аньоса. В UFC у него 12 боев (10 побед, 2 поражения).