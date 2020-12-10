Боец UFC сделал тату на голове: «Мне нужен какой-то знак ментальности воина»

Бывший претендент на временный пояс в легком весе UFC Кевин Ли объяснил, зачем он сделал тату на голове и шее.

«Я всегда чувствовал какую-то странную связь с Японией, самураями. После трех операций (Ли порвал весной и летом кресты на обоих коленях. -Прим. «СЭ») мне нужно было что-то для ментальности воина. Какой-то знак. Мой тренер Дьюи Купер когда-то набил себе на руку шрамирование, забил плечо и руку. Как раз в те годы он выиграл свой первый титул чемпиона мира.

И когда он закатывал рукав и видел шрамирование, эта татуировка сразу же вводила его в режим воина. И мне тоже нужно что-то, что даст мне понять, что я теперь в режиме воина. Татуировку делали 42 часа. Это 4 захода в салон«, — рассказал Ли в интервью ESPN.

Кевин Ли (18-6) провел последний поединок в марте текущего года. В главном событии вечера на турнире в Бразилии он проиграл гильотиной Чарльзу Оливейре в 4 раунде.