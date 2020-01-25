Боец UFC: «Если увижу Тактарова, скажу ему самые плохие слова, которые знаю»

Российский боец UFC Рустам Хабилов в интервью телеканалу ННТ рассказал о плохом отношению к первому бойцу UFC из России Олегу Тактарову.

Ранее 52-летний Тактаров критически высказывался в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, несмотря на то, что ездил к ним в Дагестан в гости.

— Олег Тактаров? Он высказывает свое мнение, всякие вещи говорит, — сказал Хабилов. — Никакого уважения к нему нет. «Дагестан-Дагестан...» Разве можно людей на нации разделять? Для меня человек нормальный, достойный, хороший — друг, я ему всегда помогу. А если человек вредный, как Олег Тактаров, то его надо подальше от себя отставлять, потому что от него много вреда будет. Я не хочу плохими словами обзывать его (Тактарова). Но если где-нибудь его увижу, то в лицо обязательно ему скажу самые плохие слова, которые знаю.

На счету 33-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА. Он выступает в полусреднем весе, а раньше выступал в легком. Хабилов — рекордсмен среди российских бойцов по числу поединков в UFC — 13 (9-3).