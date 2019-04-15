Боец ММА погиб в ДТП в участием внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа"

Боец ММА Байли Курбанмедов погиб в ДТП в Москве. Как сообщает телеграм-канал Baza, виновником аварии стал внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егор Ляченков. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ляченков воспользовался каршерингом, чтобы покатать свою подругу. На одном из перекрестков он разогнался и врезался в другую машину. Курбанмедов погиб на месте, а Ляченков скрылся с места происшествия. В настоящий момент он задержан.
Внук бывшего президента "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП, бросил раненую подругу в машине и попытался сбежать от полиции pic.twitter.com/QaYgYxqOqq– НТВ (@ntvru) 15 апреля 2019 г.
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