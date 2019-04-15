16:27 | Единоборства / ММА — ММА

Боец ММА погиб в ДТП в участием внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа"

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Боец ММА Байли Курбанмедов погиб в ДТП в Москве. Как сообщает телеграм-канал Baza, виновником аварии стал внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егор Ляченков.  Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ляченков воспользовался каршерингом, чтобы покатать свою подругу. На одном из перекрестков он разогнался и врезался в другую машину. Курбанмедов погиб на месте, а Ляченков скрылся с места происшествия. В настоящий момент он задержан. 

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