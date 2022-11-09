Майкл Чендлер: «Думаю, я побью Махачева. В легком весе нет борца лучше, чем я»

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер оценил свои шансы в потенциальном бою против чемпиона Ислама Махачева.

«Ислам — определенно тот, кем он себя сам назвал, — сказал Чендлер на медиа-дне к UFC 281. — Он лучше, чем многие из нас думали, чем я думал. Но, честно, я думаю, что моя борьба остановит его атаки, думаю, что я смогу его перевести, смогу быть равным с ним в грэпплинге, а в ударке я бью сильнее и быстрее, лучше работаю с рук. Выражаю ему тонну уважения, но думаю, наш бой — самый интригующий в легком весе. Нет в ростере легкого веса лучше борца, чем я. Мои заслуги говорят сами за себя, я был All American в Division I. Думаю, я побью его, но мы все так говорим, Чарльз говорил так же (смеется)».

22 октября Махачев стал новым чемпионом в легком весе, задушив Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби. Чендлер в ночь на 13 ноября подерется с Дастином Порье на UFC 281 в Нью-Йорке.