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Боец-фрик закачивал в свои «руки-базуки» не синтол, а вазелин

15:36

Врачи рассказали об операции бойца Кирилла Терешина. Молодой человек по прозвищу «руки-базуки» прославился неестественно накачанными бицепсами. Ранее сообщалось, что он использовал синтол, однако по новой информации Терешин делал инъекции вазелина.

Как сообщает телеграм-канал Mash, юноша делал несколько инъекций большими дозами. Покупал в аптеке, растапливал на паровой бане и делал инъекции в руку, по три литра в каждой.

Из-за этого началось воспаление, повредилась мышечная ткань.

Сейчас врачи удалили 95 процентов вазелина. Намечено 5 операций, пока сделали только одну. Рукам планируют вернуть прежний вид. Отмечается, что Терешин испытывал сильные боли из-за инъекций и воспалений.

«Руки-базуки» проиграл Олегу Монголу в бою по альтернативным правилам ММА.

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