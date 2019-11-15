Боец-фрик закачивал в свои «руки-базуки» не синтол, а вазелин

Врачи рассказали об операции бойца Кирилла Терешина. Молодой человек по прозвищу «руки-базуки» прославился неестественно накачанными бицепсами. Ранее сообщалось, что он использовал синтол, однако по новой информации Терешин делал инъекции вазелина.

Как сообщает телеграм-канал Mash, юноша делал несколько инъекций большими дозами. Покупал в аптеке, растапливал на паровой бане и делал инъекции в руку, по три литра в каждой.

Из-за этого началось воспаление, повредилась мышечная ткань.

Сейчас врачи удалили 95 процентов вазелина. Намечено 5 операций, пока сделали только одну. Рукам планируют вернуть прежний вид. Отмечается, что Терешин испытывал сильные боли из-за инъекций и воспалений.

«Руки-базуки» проиграл Олегу Монголу в бою по альтернативным правилам ММА.