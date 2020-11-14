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Боец Абдо подал заявление в полицию по факту драки с Яндиевым в Москве

16:47
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Российский боец Руслан Абдо подал заявление в полицию по факту драки с Адамом Яндиевым.

«Заявление уже написано. Второй человек мог двигаться и подал заявление. Это будет гражданский иск», — сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов ТАСС.

В пятницу стало известно, что Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10003665

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