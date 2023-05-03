Белал Мухаммад: «UFC давали Бернсу все, чего просил я»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (22-3) заявил, что не позволит пятому номеру рейтинга Гилберту Бернсу (22-5) получить бой за титул.

«Этот парень получал все, чего просил я. Я хотел бой против Хамзата [Чимаева], и они дали этот бой Гилберту. Я хотел подраться с [Хорхе] Масвидалем, и они дали этот бой Гилберту. Сейчас Гилберт говорит о титуле... Вы хотите дать ему все то, чего хочу я? Тогда ему придется пройти через меня», — сказал Мухаммад в интервью Remember The Show.

Мухаммад и Бернс подерутся 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.