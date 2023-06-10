Багаутинов рассказал, с кем бы организовал борцовскую схватку Федору Емельяненко.

Глава борцовской лиги WOLNIK Али Багаутинов рассказал, с кем бы организовал борцовскую схватку Федору Емельяненко.

«С Федором Емельяненко еще не обсуждал возможность проведения борцовской схватки. Но если увижусь, обязательно поговорю. Я слышал, что он завязал с ММА, но не против провести бой по боксу. Раз уж по боксу не против, то и по борьбе выйдет. Почему бы не выйти и побороться с каким-нибудь дзюдоистом, например, с Александром Михайлиным. Самбо против дзюдо. Я уверен, что Емельяненко знает про наш проект. Думаю, у него на этот счет позитивные настроения», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

Александр Михайлин — российский дзюдоист, серебряный призер Олимпийский игр 2012 года в Лондоне, четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы.

Федор Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира по самбо, экс-чемпион промоушена PRIDE.