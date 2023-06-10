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Дацик хочет отомстить Томпсону за победу над Олейником

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Дацик хочет отомстить британцу Оли Томпсону за победу над Алексеем Олейником.

«Лучше я отомщу за него Оли Томпсону. Не знаю, состоится ли встреча с британцем, но хочу взять реванш за Леху. Чего нам между собой-то драться? Тем более мы друзья. Посмотрим, когда промоутеры сочтут нужным организовать мне бой с Томпсоном», — цитирует RT Дацика.

Олейник проиграл Томпсону нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1160211-dacik-revansh-oleinik-tompson
Алексей Олейник
Вячеслав Дацик
ММА
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