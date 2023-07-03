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Сегодня, 10:41

Бадаев заявил, что АСА заинтересована в подписании Исмагулова

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил о готовности лиги подписать контракт с российским бойцом Дамиром Исмагуловым, у которого закончилось соглашение с UFC.

«Мы пересеклись с ним пару месяцев назад в Москве на тренировке. Познакомились лично, пару раз переговорили. Я спросил о планах и узнал, что у ему предстоит последний бой по контракту. Естественно, как представитель ACA, который постоянно находится в работе, я сказал: «Если решишь вернуться в Россию, лига ACA осенью начинает новое Гран-при в легком весе. Думаю, что ты придешься ко двору». Плюс ко всему, он был очень недоволен тем, что не так часто выступает в UFC. Ему постоянно дают бои в не самое удобное время. Я заверил, что в ACA он будет услышан. Мы пойдем навстречу, потому что человеческий фактор более понятен и привычен людям с более-менее одинаковым менталитетом», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

2 июля в основном карде турнира UFC в Лас-Вегасе Исмагулов потерпел поражение от Доусона. Всего в активе российского бойца 24 победы и 3 поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-ismagulov-pridetsya-ko-dvoru-aca-263219/
Дамир Исмагулов
ММА
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