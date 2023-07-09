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Вице-президент АСА Бадаев: «Чимаеву выгоден бой с Усманом, Камару — нет»

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал ситуацию вокруг бойца UFC Хамзата Чимаева, которому организация не может назначить поединок.

«Тяжело судить, почему никак не удается организовать поединок Усмана и Чимаева. Хамзат намекает в социальных сетях, что Камару не принимает бой. Усман говорит, что дело не в нем. В этой ситуации я предпочитаю верить Чимаему, которого я знаю. Он более прямолинеен, никого не избегает и ему этот бой выгоден. Есть имя и соперник, прошедший свой пик. Хамзат может одержать большую победу, а Камару этот поединок не очень подходит. Да, кайфовый бой, но Хамзат молодой, мотивированный и он на подъеме. Кому верить? Пусть каждый верит тому, кому считает нужным. Деталей мы не знаем. Сам поединок хороший и хочется его увидеть», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Ранее Камару Усман намекнул, что его бой с Чимаевым не состоится. По словам нигерийца, он сделал все, чтобы встреча состоялась. На счету Усмана 20 побед и 3 поражения в ММА. В активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-chimaevu-vygoden-boi-s-usmanom-kamaru-net-264806/
Камару Усман
Хамзат Чимаев
ММА
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